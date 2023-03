Stiri pe aceeasi tema

- Basarab Panduru a avut o reacție ironica dupa meciul Farul – Sepsi 2-0, din etapa a 28-a din Liga 1. Fostul internațional s-a amuzat pe seama prestației echipei lui Cristiano Bergodi. Panduru e de parere ca covasnenii au facut unul dintre cele mai slabe jocuri din acest sezon. Basarab Panduru a spus…

- Antrenorul echipei Sepsi Sf. Gheorghe, Cristiano Bergodi, a recunoscut ca formatia sa a evoluat foarte slab in infrangerea suferita marti seara la Ovidiu, cu Farul, scor 0-2, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Farul a invins-o fara drept de apel pe Sepsi, scor 2-0, și e sigura ca va incheia și etapa cu numarul 28 in fruntea SuperLigii. Cristiano Bergodi, antrenorul covasnenilor, a recunoscut superioritatea adversarilor. Cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat, Sepsi OSK mai are doar 4 puncte peste…

- Farul a invins-o fara drept de apel pe Sepsi, scor 2-0, și e sigura ca va incheia și etapa cu numarul 28 in fruntea SuperLigii. Basarab Panduru a ironizat prestația covasnenilor. Sepsi a fost sufocata la Ovidiu. Elevii lui Cristiano Bergodi au incheiat prima repriza cu ZERO la toate capitolele, fara…

- Echipa FCV Farul a caștigat, scor 2-0 (2-0), partida cu Sepsi OSK, contand pentru etapa a 28-a a Superligii la fotbal, disputata la Ovidiu. Golurile au fost marcate de Baluța (min. 22) și Mazilu (min.45+3). In clasament, FCV Farul se menține pe primul loc.

- David Kiki (29 de ani) a inscris un gol splendid in Farul - Sepsi OSK (scor 2-0, in desfașurare), dar reușita a fost anulata corect, pe motiv de ofsaid. Golul lui Kiki ar fi fost, cu siguranța, printre cele mai frumoase din acest sezon. In minutul 59 al meciului de la Ovidiu, la scorul de 2-0 pentru…

- Farul - Sepsi, meci contand pentru etapa a 28-a din campionatul Romaniei, este programat, marti, 28 februarie, de la ora 20:30, pe Stadionul Central din Ovidiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- Tehnicianul echipei Sepsi, Cristiano Bergodi, a declarat, duminica, dupa suspendarea meciului cu FCU Craiova 1948, ca el ar fi vrut ca jocul sa continue. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …