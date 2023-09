Cristiano Bergodi a avut o reactie clara, dupa ce Marius Sumudica a fost prezent la Rapid – Dinamo 4-0. Tehnicianul giulestenilor a apreciat faptul ca „Sumi” a revenit alaturi de echipa, declarand despre acesta ca este un rapidist convins. Rapid a invins-o categoric pe Dinamo, gratie duble lui Rrahmani si a golurilor marcate de Claudiu […] The post Cristiano Bergodi, reactie clara dupa ce Marius Sumudica a fost prezent la Rapid – Dinamo 4-0: „E un rapidist adevarat!” appeared first on Antena Sport .