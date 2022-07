Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Ciprian Deac, a declarat ca nu se gandea ca formatia ardeleana poate parasi competitia din primul tur, dar fotbalul a pedepsit-o. „E o seara foarte neagra, e suparare mare. Nici nu stiu ce sa zic, nu realizez ce mi s-a intamplat. Ei au avut o ocazie, ne-au dat un gol… bine,…

- Portarul echipei CFR Cluj, Cristian Balgradean, a reacționat dupa eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor in fata formației armene Piunik Erevan. „In prima repriza daca aveam 2, 3-0 nu se supara nimeni. Insa am luat gol la singurul lor sut pe poarta si s-a dus meciul in prelungiri, iar la penalty-uri…

- Dan Petrescu, antrenorul campioanei, a fost extrem de dezamagit dupa eliminarea rușinoasa din preliminariile Champions League, cu Pyunik Erevan (0-0 in tur, 2-2 și 3-4 la penalty-uri in retur). CFR Cluj va evolua in turul II din Conference League cu Inter Club d'Escaldes, o formație din Andorra. Turul…

- CFR Cluj - Pyunik 2-2 dupa prelungiri, 3-4 dupa penalty-uri, in primul tur preliminar din Champions League. MM Stoica, managerul de la FCSB, considera ca ardelenii au caștigat degeaba campionatul. CFR va juca in turul doi din Conference League, la fel ca FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi OSK. CFR…

- CS Universitatea Craiova a anuntat plecarea portarului Mirko Pigliacelli. Ultimul meci jucat de italian la gruparea olteana va fi cel cu Sepsi Sf. Gheorghe, programat vineri de la 21:30, in prima etapa a Superligii. ”Pentru acesti patru ani minunati, iti multumim, Mirko Pigliacelli”, se arata pe pagina…

- CS Universitatea Craiova negociaza transferul lui Mirko Pigliacelli, 29 de ani, la Palermo, nou-promovata in Serie B. Cu o saptamana inainte de startul sezonului, Craiova ar putea ramane fara cel mai important portar din ultimii ani. Din informațiile GSP, Palermo, recent promovata in eșalonul secund…

- Sarbatoritul zilei din echipa Universitatii Craiova este Mirko Pigliacelli, cel care, de curand, a implinit patru ani in tricoul alb-albastru. Acesta a vorbit in cadrul unui interviu despre cantonamentul din Austria si a marturisit ca a fos surprins de prezenta fanilor la amicalul cu Qarabag. „Ma simt…

- Universitatea Craiova s-a impus lejer, cu 2-0, in barajul pentru Conference League, susținut vineri seara impotriva formației FC Botoșani. La finalul intalnirii din Banie, tehnicianul Științei , Laurențiu Reghecampf, a facut o declarație-manifest catre FRF și LPF, in care le-a cerut sa renunțe la regula…