Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Bergodi a spus la interviul de dupa meciul Sepsi – Rapid 0-0 ca l-a multumit evolutia jucatorilor sai in prima repriza. Noul antrenor al Rapidului a recunoscut ca elevii lui au cazut fizic in a doua repriza. Cristiano Bergodi, dupa Rapid – Sepsi 0-0: „Avem nevoie de jocuri, in a doua repriza…

- Echipa Rapid Bucuresti a incheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia Sepsi OSK, in prima etapa a Superligii.Pe Giulesti, prima ocazie a meciului a fost a covasnenilor, in minutul 11, la o eroare a lui Sapunaru, a carui pasa inapoi a fost interceptata de Safranko, insa Horatiu…

- Cristiano Bergodi debuteaza in cel de-al 3-lea mandat pe banca echipei Rapid chiar in fata fostei sale echipe, Sepsi OSK. Rapid - Sepsi e programat vineri, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV pe Digi1 și Orange Sport Giuleștenii au fost nevoiți sa faca schimbari pe repede-inainte, dupa…

- Cristiano Bergodi (58 de ani) a vorbit in premiera cu presa de la numirea pe banca Rapidului. Italianul a fost intrebat inclusiv depre plecare lui Adrian Mutu, predecesorul sau, care a ajuns la Neftchi Baku. Comanda online AICI aceasta revista excepționala: „100 de motive sa iubești Rapidul” » 156 de…

- Cristiano Bergodi revine pentru a treia oara ca antrenor la Rapid, dupa 8 ani de la ultimul mandat. Italianul a semnat luni, 10 iulie, un contract pe doua sezoane, a informat gruparea din Giulești.„Ne-a placut tuturor celor din club stilul ofensiv jucat de echipele antrenate de dansul. Și nu numai!…

- Rapid are incepand de luni un nou antrenor principal, pe Cristiano Bergodi, cel care a condus Sepsi OSK in ultimele doua sezoane.Italianul de 58 de ani a semnat un contract valabil pentru urmatoarele doua stagiuni.“Ne-a placut tuturor celor din club stilul ofensiv jucat de echipele antrenate de dansul.…

- Laszlo Dioszegi, anunț despre Cristiano Bergodi. Patronul celor de la Sepsi OSK a dezvaluit ca tehnicianul italian este noul antrenor al formației din Giulești. Oficialii din Giulești au fost nevoiți sa caute un nou antrenor, dupa ce Adrian Mutu a parasit echipa și s-a ințeles cu cei de la Neftci Baku.…

- CFR Cluj va fi antrenata de Cristiano Bergodi, iar Dan Petrescu este ca și plecat din Gruia. Problema este ca și U Cluj il vrea pe tehnicianul italian. Fostul antrenor al lui Sepsi va fi prezentat oficial in zilele urmatoare, conform Actualdecluj.ro.Se pare ca Bergodi a jucat la doua capete, fiind…