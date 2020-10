Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Poli Iasi, Daniel Pancu, a declarat, vineri seara, ca Universitatea Craiova a meritat victoria la meciul din Liga I, subliniind ca regreta accidentarea lui Elvir Koljic."A fost greu sa rezistam. Pe final echipa a reactionat bine, daca mai dura putin jocul puteam egala, dar…

- CS Universitatea Craiova a caștigat meciul cu Poli Iași, scor 1-0. Antrenorul Cristiano Bergodi nu s-a putut bucura pentru victorie, din cauza accidentarii golgeterului Elvir Koljic. CS Universitatea Craiova e prima in Liga 1, cu 6 victorii din 6 meciuri. Vor urma insa meciuri grele pentru olteni.…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a apreciat rezultatul inregistrat la Pitești, 2-1 cu FC Argeș. Italianul a subliniat insa ca i-a displacut total evoluția elevilor sai din repriza secunda. „Sunt 3 puncte importante, dar nu sunt foarte mulțumit. In prima repriza am jucat…

- Tehnicianul formatiei Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat sambata seara, dupa meciul cu FC Voluntari, scor 2-1, ca aceasta victorie ii da incredere pentru viitor, insa a precizat ca il deranjeaza faptul ca persoane din anturajul echipei il critica, desi rezultatele au fost bune.“Trei…

- Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat, duminica, dupa meciul cu Astra Giurgiu, scor 2-0, ca este multumit de jucatorii sai si ca gruparea olteana poate lupta pentru titlu, potrivit news.ro.Citește și: Scandal la varful PNL! Unul dintre cei mai cunoscuți primari…

- Tehnicianul echipei FCSB, Toni Petrea, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Astra Giurgiu, scor 3-0, ca i-a placut prestatia jucatorilor sai in prima parte a partidei si ca partea a doua va fi analizata, relateaza News.ro.Citește și: Antrenorul echipei Sepsi acuza aribitrajul, dupa ce…

- Mijlocașul Universitații Craiova, Dan Nistor, a sarbatorit cu un gol in poarta FCSB-ului cel de-al 300-lea meci din Liga 1. „Ceapa“ a admis ca Știința nu a jucat extraodinar, dar se bucura pentru rezultatul inregistrat ce o apropie și mai mult de titlul de campioana. „Important pentru mine era sa caștigam…

- Strategul Universitații Craiova , Cristiano Bergodi, a fost incantat de victoria inregistrata in fața FCSB-ului, o echipa pe care o respecta foarte mult. Tehnicianul italian considera ca diferența a facut-o unitatea grupului pe care-l are in Banie. „A fost un meci reușit. Am caștigat și asta era cel…