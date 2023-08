Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul s-a impus in deplasarea cu Rapid, scor 2-0, in runda cu numarul 5 a Superligii. Prezent in Giulești, Mircea Lucescu i-a luat apararea lui Cristiano Bergodi. Rapid are un start de sezon la fel de slab ca in anul retrogradarii, iar suporterii au rabufnit la adresa conducerii și a echipei. Cristiano…

- Rapid a fost invinsa acasa de Petrolul, scor 0-2, și are un start de sezon la fel de slab ca cel din sezonul 2014/2015, cand retrograda in liga secunda. Rapid a inceput sezonul cu gandul la titlu, dar rezultatele au taiat tot elanul fanilor giuleșteni. Elevii lui Cristiano Bergodi au strans doar 5 puncte…

- FC Voluntari a reușit sa produca surpriza in etapa a patra a SuperLigii și a invins-o pe Rapid, scor 2-1.Jucatorii echipei ilfovene au primit o prima pentru victoria cu giuleștenii, neinvinși pana luni seara, cate o mie de euro.Victoria cu Rapid confirma startul bun de sezon pe care il are FC Voluntari…

- Rapid s-a impus cu 3-0 in deplasarea cu U Cluj, din runda secunda a Superligii. Cristiano Bergodi a fost incantat de evoluția fotbaliștilor lui. Cristiano Bergodi a aparut mai zambitor ca niciodata in fața reporterilor. Și-a felicitat elevii și spune ca mai are nevoie de un singur transfer, un atacant. …

- Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras a facut analiza unor decizii luate de arbitri in partidele din prima runda a Superligii # Acesta a venit cu exemple concrete din meciurile Rapid - Sepsi, FCU Craiova - FCSB, Petrolul - U Cluj, Oțelul - UTA Arad și Hermannstadt - Farul. ...

- Rapid risca sa-și piarda antrenorul chiar inainte de inceputul sezonului. Adrian Mutu e pe lista de pe care conducerea lui Neftci Baku va alege inlocuitorul lui Laurențiu Reghecampf. Rapid a celebrat centenarul și se pregatește pentru un sezon in care acționarii și suporterii spera ca echipa lor sa…

- Ieri, 17 iunie 2023, la sala Luceafarul, din București, a avut loc o festivitate organizata de Liga Profesionista de Fotbal cu prilejul premierilor pentru trecuta ediție de campionat. Au fost aleși drept „cel mai bun jucator” – Denis Alibec (Farul), „cel mai bun antrenor” – Gheorghe Hagi (Farul), „golgheterul…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, vineri, in conferinta de presa de dinaintea partidei cu FC Rapid, ultima a sezonului, ca desi au pierdut titlul, jucatorii sai au realizat ceva extraordinar, facand referire la parcursul foarte bun al formatiei ros-albastre in partea…