- Andrei Burca s-a declarat mulțumit dupa CFR – Sepsi 2-1. Fundașul clujenilor a dezvaluit ca a existat o presiune uriașa inainte de startul meciului, motiv pentru care victoria este foarte importanta. CFR Cluj este actualmente la un singur punct in spatele liderului Farul. „Marinarii” au insa un meci…

- „U” Cluj a reușit calificarea in semifinalele Cupei Romaniei, dupa duelul cu FC Hermannstadt de aseara. Formația lui Ioan Ovidiu Sabau a reușit sa intoarca scorul de pe tabela, dupa ce inițial au fost conduși.Dupa victoria cu 2-1, Sabau a vorbit despre evoluția elevilor sai și a subliniat cat de important…

- Nicolo Napoli a oferit prima reactie, dupa ce FC U Craiova 1948 a fost invinsa categoric de Sepsi, in duelul decisiv pentru play-off. Antrenorul oltenilor sustine ca echipa sa a prestat un joc extrem de modest, pentru care nu ar fi meritat victoria. FC U Craiova 1948 a ratat calificarea in play-off.…

- Succesul lui Sepsi OSK a fost sarbatorit in Ungaria. Presa din țara vecina a salutat victoria categorica a echipei lui Cristiano Bergodi, in duelul cu FC U Craiova, iar jurnaliștii de la Nemzeti au amintit ca a fost vorba de un meci care s-a rejucat, dupa o decizie a Comisiei de Recurs a Federației…

- Nicolo Napoli s-a aratat dezamagit dupa FC Hermannstadt – FC U Craiova 1948. Antrenorul oltenilor avea alte așteptari de la elevii sai, insa de acum intreg focusul este pe meciul cu Sepsi. Duelul dintre Sepsi și FC U Craiova 1948 va avea loc joi și va fi decisiv pentru accederea in play-off. Oltenii…

- Cristiano Bergodi a avut prima reactie dupa ce Sepsi a remizat cu CFR Cluj, scor 2-2, in etapa a 29-a a Ligii 1. Gruparea din Sfantu Gheorghe a ratat sansa de a-si asigura, matematic, calificarea in play-off. Sepsi are doua puncte avans fata de FC U Craiova 1948 si are nevoie de cel putin un […] The…

- Nicolo Napoli a avut un discurs triumfator dupa Rapid – FC U Craiova 1-2. Antrenorul oltenilor s-a declarat fericit pentru victoria obținuta de elevii sai. In prezent, FC U Craiova se afla pe locul 7 din Liga 1, cu 30 de puncte obținute dupa 24 de meciuri jucate. Pentru FC U Craiova, au marcat Bauza…

- Cristiano Bergodi (58 de ani) e omul care a caștigat ultimul trofeu pentru Rapid in 2007. Antrenorul lui Sepsi ar fi mulțumit cu o remiza la primul derby din 2023. Rapid - Sepsi, in etapa #22 din Superliga, se joaca pe 20 ianuarie, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi…