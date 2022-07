Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul intern in Romania incepe sambata, 9 iulie, cu Supercupa Romaniei la fotbal, intre campioana CFR Cluj și deținatoarea Cupei, Sepsi Sf. Gheorghe. Partida va incepe la ora 20:30, iar gazda va fi stadionul „Francisc von Neuman” din Arad.

- CFR Cluj și Sepsi Sf. Gheorghe vor disputa cea de-a 24-a ediție a Supercupei Romaniei. Partida este programata sambata, de la ora 20:30, pe stadionul “Francisc von Neumann” din Arad și se va folosi in premiera sistemul Video Assistant Referee (VAR). CFR Cluj este campioana en-titre, in timp ce Sepsi…

- Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, nu crede ca sistemul VAR va rezolva toate probleme aparute in cursul unui meci. Sustinator al introducerii VAR in Romania, Dan Petrescu are privilegiul de a disputa primul meci din tara noastra unde va fi utilizata noua tehnologie: finala Supercupei Romaniei,…

- Dan Petrescu (54 de ani) a susținut o conferința de presa inaintea Supercupei Romaniei, CFR Cluj - Sepsi. Antrenorul campioanei și-a laudat adversarii și a vorbit despre introducerea VAR. Supercupa Romaniei, CFR Cluj - Sepsi Sf. Gheorghe, se joaca sambata, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro. CFR…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, va evolua cu Sepsi Sf. Gheorghe, castigatoarea Cupei Romaniei, in Supercupa Romaniei. Partida este programata sambata, de la ora 20:30, pe stadionul “Francisc von Neumann” din Arad și se va folosi in premiera sistemul Video Assistant Referee (VAR). Astfel, in camera VAR…

- Primaria Municipiului București, prin Compania Municipala Energetica Servicii, a transmis luni ca monteaza și pune in funcțiune primul sistem VAR (Video Assistant Referee) pe Arena Naționala, sistem folosit deja la meciurile de fotbal de pe marile stadioane ale lumii. „Tehnologia, care va permite elucidarea…

- Federația Romana de Fotbal a pus in vanzare biletele pentru Supercupa Romaniei 2022, meciul CFR Cluj - Sepsi. Duelul va avea loc pe 9 iulie, la Arad, pe stadionul „Francisc Neuman”, de la ora 20:30. Meciul de la Arad va desvhide noul sezon fotbalistic din Romania și va fi primul joc oficial din țara…

