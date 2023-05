Stiri pe aceeasi tema

- Rapid și Sepsi au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 8 a play-off-ului din Liga 1. Cristiano Bergodi, antrenorul covasnenilor, a transmis ca o discuție despre viitorul lui va avea loc dupa finala Cupei Romaniei. Sepsi - U Cluj, finala Cupei Romaniei, se joaca pe 24 mai, de la 20:30, pe noul stadion…

- Finantatorul clubului de fotbal FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, si actionarul gruparii Farul Constanta, Ciprian Marica, au fost sanctionati de Comisia de Disciplina a FRF pentru declaratiile defaimatoare la adresa arbitrilor. CITESTE SI Toronto Maple Leafs a ratat șansa de a obține calificarea…

- Antrenorul echipei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Cristiano Bergodi, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca Rapid este ranita in orgoliu dupa meciul pierdut cu Farul Constanta, cu scorul de 2-7, si ca va dori sa demonstreze vineri ca a fost un accident."Am avut putin timp dupa ultimul meci, doar…

- Etapa a 7-a din play-off va incepe sambata seara, cu meciul Farul - Rapid, va continua duminica seara, cu CFR - CSU Craiova și se va inchide luni, cu FCSB - Sepsi. Deși, teoretic, are parte de cel mai slab adversar, dar și cel mai neatractiv in același timp, FCSB a primit o veste neașteptata in perspectiva…

- Incurajați de victoriile cu Rapid și Sepsi, Mihai Rotaru, patronul clubului, și Sorin Carțu, președintele oltenilor, ridica ștacheta inaintea „șocului” cu FCSB. Universitatea Craiova n-a pierdut in acest sezon cu echipa lui Gigi Becali. A doua victorie consecutiva in play-off, 2-1 cu Sepsi, la Sfantu…

- Fanii FCSB-ului au lasat prapad in urma lor, dupa victoria cu Sepsi, 2-1, din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1. In urma acestui meci, FCSB se afla pe locul 3 din play-off, cu 33 de puncte obținute. Ultrașii vicecampioanei Romaniei au rupt mai multe piese de mobilier din baile stadionului de la Sfantu…

- Cum arata calculele la titlu, dupa primele doua etape din play-off-ul Ligii 1. FCSB a invins-o pe Sepsi chiar la Sfantu Gheorghe, scor 2-1, si a „aprins” chiar si mai mult lupta pentru trofeul de campioana a Romaniei. Farul, CFR Cluj si FCSB sunt despartite de numai trei puncte. Toate cele trei echipe,…

- Cristiano Bergodi a avut prima reactie dupa ce Sepsi a remizat cu CFR Cluj, scor 2-2, in etapa a 29-a a Ligii 1. Gruparea din Sfantu Gheorghe a ratat sansa de a-si asigura, matematic, calificarea in play-off. Sepsi are doua puncte avans fata de FC U Craiova 1948 si are nevoie de cel putin un […] The…