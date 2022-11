Un fost ziarist devenit peste noapte secretar de stat și aterizat din Oltenia in Capitala, este revoltat ca nu are caldura in apartamentul din Sectorul 2 din cauza unor primari USR, dar el și-a facut un fețiș din a poza zgribulit in București. Vasilcoiu, pinguinul din Craiova, relocat in București Cristian Vasilcoiu, fostul coleg de clasa al edilului PSD al Craiovei, Olguța Vasilescu, a ajuns ca urmare a trocului politic, secretar de stat in Ministerul Muncii, condus acum de deputatul PSD de Botoșani, Marius Budai. Ajuns mare demnitar, acesta a inceput sa emita pretenții de ciocoi politic, considerand…