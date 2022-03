Stiri pe aceeasi tema

- Ce fotbaliști romani și-ar apara țara in caz de razboi. Agresiunea declanșata de Rusia impotriva Ucrainei a creat și revolta, dar și ingrijorare in lumea intreaga, dar și in Romania. Aflați geografic in apropierea cumplitei conflagrații, mulți conașionali și-au pus problema ce s-ar intampla daca și…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a afirma ca un razboi pe teritoriul Romaniei este, in acest moment, exclus, asa cum o arata toate analizele NATO, iar probabilitatea unui atac asupra tarii noastre „tinde spre zero”. „In principiu, toate analizele pe care le face NATO si le facem si noi impreuna…

- Rusia a recunoscut luni, 21 februarie, independența republicilor separatiste Donețk și Lugansk. Sunt cele doua regiuni din cauza carora ar putea izbucni un razboi in toata regula in aceasta parte a Europei. Cele doua regiuni sunt situate in bazinul minier Donbass, in estul Ucrainei. Donețk este unul…

- Alianta Nord-Atlantica intentioneaza sa consolideze prezenta militara in centrul si sud-estul Europei, inclusiv prin pozitionarea unui grup de lupta in Romania, afirma secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, acuzand Rusia de contestarea principiilor fundamentale ale securitatii Europei. In cursul…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a transmis ca nu exista motive de ingrijorare in privinta unui razboi la granita Romaniei si ca cetatenii romani nu trebuie sa fie alarmati in aceasta privinta. De asemenea, Aurescu a precizat ca nu va exista un conflict intre NATO si Ucraina, noteaza News.ro.…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, afirma ca militarii trimiși de SUA in Romania demonteaza retorica Rusiei cu privire la lipsa de solidaritate intre partenerii NATO. „Sigur ca situația aceasta de securitate reclama aceasta prezența americana sporita”, afirma Moraru, la Digi 24. „Am…

- Aflat in ceea ce el a numit "o 'misiune de pace'', Orban si-a manifestat speranta ca discutiile ce vor urma in zilele si saptamanile urmatoare vor conduce in final la un acord, potrivit Agerpres."As dori sa va asigur ca niciun lider al Uniunii Europene, al statelor membre nu isi doresc un razboi. Suntem…

- Atunci cand Rusia maseaza trupe intr-o regiune si le aranjeaza frumos, sa dea bine in pozele din satelit, mesajul e, de regula, unul fara echivoc si nu prea lasa loc interpretarilor: fie chiar se pregateste o invazie, fie acesta e felul lui Vladimir Putin de transmite Washingtonului ca „e nevoie sa…