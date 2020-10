Cristian Tudor Popescu: prefectul Capitalei este dobitocul perfect

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a anuntat ca luni se intruneste Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru a discuta despre masurile care se impun dupa ce incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depasit in Bucuresti pragul de trei la mia de locuitori.Citește…

- Cristian Tudor Popescu s-a aratat revoltat de comportamentul autoritatilor din Bucuresti in privinta adoptarii masurilor impuse de trecerea in Capitala a ratei de infectare cu SARS-CoV-2 la peste 3 persoane la mia de locuitori.

- Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, s-a plasat in izolare, la scurt timp dupa ce, joi, a participat la ședința Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, unde a fost prezenta și ministrul Educației, Monica Anisie. Prefectul a declarat, intr-o emisiune televizata, ca a avut contact…

- „O sa incepem sa creștem capacitatea de testare, dar o sa dureze cel puțin doua luni. Dureaza pana e pregatit și personalul. O sa facem o celula de criza și o sa anunțam toate masurile pe care le vom lua. In privința maștilor exista normative și care impun portul maștii de la un anumit grad.…

- Prefectul Capitalei a anunțat marți dupa-amiaza ce restricții vor intra in vigoare de miercuri, 7 octombrie, in București, in contextul creșterii vertiginoase a cazurilor de COVID-19 in Romania. Gheorghe Cojanu a explicat ca toate aceste masuri sunt valabile cel puțin in urmatoarele șapte zile sau atata…

- Prefectul Capitalei a anuntat ca mai multe restrictii vor intra in vigoare de miercuri, 7 octombrie, in Bucuresti, in contextul cresterii numarului de cazuri de COVID-19 in Romania. Gheorghe Cojanu a explicat ca toate aceste masuri sunt valabile cel putin in urmatoarele sapte zile sau atata timp cat…

- Crește din nou numarul cazurilor noi de coronavirus in Romania. 1409 infectari in 24 de ore, la peste 24.300 de teste, au anunțat autoritațile. Cele mai multe cazuri noi sunt in București: 228. Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a explicat la Digi24 cum s-a ajuns in aceasta situație.

- Calin Popescu Tariceanu acuza Guvernul ca prin aglomerarea spitalelor cu pacienti infectati Covid nu a facut decat sa mareasca probabilitatea ca acestea sa devina focare de infectie: „Ați facut un spital doar ca sa se plimbe prin curte, țanțoș ca un curcan, șeful vostru din deal”. „Incep sa se prabușeasca…