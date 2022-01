Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (31 de ani) a fost eliminata in optimile Australian Open, dupa 7-5, 3-6, 3-6 cu Iga Swiatek (20 de ani). La finalul partidei, Mats Wilander, de 7 ori campion la turneele de Grand Slam, a analizat disputa și a remarcat capacitatea polonezei de a reveni in meci, deși a pierdut primul set.…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu (65 de ani) a analizat meciurile pierdute de Sorana Cirstea (31) și Simona Halep (30) in optimile Australian Open. Simona Halep a fost invinsa in 3 seturi de Alize Cornet, scor 4-6, 6-3, 4-6. Ce a declarat Halep dupa meci: „Mi-a fost rau, am amețit la un moment dat”Sorana…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (31 ani, 38 WTA) a ratat calificarea in sferturile de finala la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. In optimi, romanca a fost invinsa, luni, 24 ianuarie, in trei seturi,…

- Sorana Cirstea (31 de ani, locul 38 WTA) a fost invinsa in optimi la Australian Open de poloneza Iga Swiatek (20 de ani, locul 9 WTA), scor 7-5 3-6 3-6. Meciul a durat doua ore și jumatate.

- Petra Kvitova, de doua ori campioana la Wimbledon, a declarat ca nu a fost surprinsa de eliminarea sa, marți, in runda inaugurala, la Australian Open, dupa infrangerea surprinzatoare in fața romancei Sorana Cirstea. Ea considera ca avut o luna dificila in Australia și are nevoie de un restart.…

- Cinci sportive din Romania sunt calificate direct pe tabloul principal de simplu de la Australian Open: Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian. Lor li s-ar putea alatura și Irina Bara, daca la noapte va trece de ultimul tur al calificarilor.