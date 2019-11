Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Momente de-a dreptul emoționante intr-o secție de votare din Logrono, Spania. Dupa ce a votat, o romanca a cantat un cantec emoționant patriotic despre Romania. Preț de cateva minute, a fost o liniște de mormant, iar cei prezenți și-au ascuns cu greu lacrimile. ALEGERI…

- "Astazi am facut schimb cu Madalina Ghibusi si am fost primul roman de pe glob care a votat in turul al 2-lea al alegerilor prezidențiale 2019. Am votat cu gandul ca de aici de la "capatul lumii" vom contribui, impreuna cu familia și prietenii noștri, la o noua șansa pe care Romania o merita…

- Alegeri prezidentiale 2019. "O sa va citesc ceva, nu mai spun nimic. Am primit, pe contul meu de Facebook, o scrisoare de la un om din diaspora. Pe care as vrea sa v-o citesc: «Merg la culcare intr-o tara care nu e a mea, intr-o casa care nu e a mea, departe de mama mea si de voi. Am votat…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos crede ca votul de astazi ar trebui sa puna definitiv capat ideii ca se voteaza de frica, se voteaza raul cel mai mic si isi doreste ca in turul doi sa fie o dezbatere de idei legata de modul cum ar trebui sa evolueze Romania.

- "Peste trei saptamani o sa devin tatic si am venit sa votez pentru viitorul fetitei mele, pentru un viitor in care sa traiasca intr-o tara in care padurile cresc, in care se va putea plimba prin munti, in care aerul din oras sa nu fie poluat, intr-o tara in care sa aiba parte de o educatie cu adevarat…

- Filosoful Mihai Șora, care este observator independent la alegerile prezidențiale 2019, la o secție de votare din Florența, Italia, a transmis sambata un mesaj pe Facebook. In mesajul postat pe contul sau de socializare, Mihai Șora prin care le amintește alegatorilor ca forța lor sta in vot. "Dragi…

- Alegerile din 1990, cand Romania abia iesise din dictatura lui Ceausescu, au reprezentat scrutinul cu cei mai multi romani care au iesit la vot, 14.826.616, respectiv 86,19% dintre cei care atunci aveau dreptul de a alege. Tot atunci s-a inregistrat o alta premiera, Ion Iliescu, din partea Frontului…

- Fostul presedinte al Parlamentului European, Antonio Tajani, ii indeamna pe toti romanii din Italia sa-l voteze pe Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale. ”Mult noroc prietenului meu Klaus Iohannis pentru alegerile prezidentiale din Romania”, a transmis Tajani.Fostul presedinte al Parlamentului…