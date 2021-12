Coronavirus: Cati constanteni sunt internati in unitatile medicale din judet

In ultimele 24 de ore au fost realizate, in judetul Constanta, 771 de teste antigen rapide si 107 teste RT PCR. In acest moment, se afla 1.530 de persoane in carantina la domiciliu, in izolare, 660 de persoane, iar internate, 158. De asemenea, 1.545… [citeste mai departe]