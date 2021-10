Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca și-a depus demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. El a spus ca nu mai poate exercita aceasta funcție atata timp cat nu mai este președinte PNL și in timp ce „gruparea demolatoare cu sprijinul lui Iohannis este pregatita sa calce in picioare democrația…

- Senatorul PSD Gabriela Firea a intervenit telefonic la Romania TV pentru a comenta decizia CNSU prin care se amana timp de 30 de zile orice internare care nu este considerata urgenta. Gabriela Firea sustine ca aceasta decizie este neconstitutionala, iar explicatiile lui Raed Arafat, care a…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit vineri seara, la Digi24, despre alegerea lui Dacian Cioloș ca președinte al USR PLUS. „Alegerea domnului Cioloș este o decizie in avantajul USR PLUS. Dacian Cioloș este un purtator de imagine mai bun decat Dan Barna”, spune gazetarul. CTP mai scoate in evidența o problema…

- Co-presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a fost invitatul emisiunii OFF/On The Record, pe Aleph News. „Nu mai exista sedinte de coalitie. Cu acest prim ministru, nu mai poate fi o coalitie cu USR PLUS. Noi...

- "Va spun sincer ca imi tin, desi imi vine permanent pana in gat, strigatul de revolta fata de ceea ce se intampla in PNL de cateva luni. Nici nu pot sa pronunt sintagma echipa castigatoare ca deja este penibila si rade toata lumea de ei. Asta nu e echipa castigatoare, asta seamana cu o junta, seamana…

- Cristian Tudor Popescu a aratat, la Digi24, ca premierul Florin Citu se teme sa nu fie infrant in competitia din PNL de Ludovic Orban, ceea ce l-a determinat sa declanseze conflictul cu USR PLUS, prin revocarea lui Stelian Ion de la Ministerul Justitiei.Cristian Tudor Popescu a precizat ca Florin Citu…

- Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) iși consolideaza poziția pe scena politica, așa cum indica cele mai recente date ale unui sondaj de opinie realizat de CURS. Totodata, faptul ca partidele politice aflate la guvernare se bucura de tot mai puțina susținere din partea romanilor arata…