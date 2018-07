Cristian Tudor Popescu face spectacol: M... PSD în mai multe limbi Jurnalistul Cristian Tudor Popescu semneaza un articol cu titlul Muie PSD, in mai multe limbi. Textul jurnalistului a fost postat pe Republica.ro și a devenit viral pe Facebook. "Muie PSD!, in mai multe limbi acum 30 minute 1. Cand un oficial strain, venit la București, a spus: „Sunt foarte fericit sa fiu aici, in Budapesta!”, ce i-ați transmis, in gand, sau in gura mare? Mai rau, daca respectivul zice: „Vin pentru prima data, aici, in capitala Ținutului Secuiesc, Marosvasarhely!”, ce ar merita din partea Bucureștiului? Dar dnei premier Dancila, aflata in premiera,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier, Victor Ponta, reacționeaza dupa gafa lui Dancila, care a confundat Priștina cu Podgorița.„Cand vine cineva la Bucuresti si spune ca se bucura ca “se afla la Budapesta” ce parerere aveti despre acea persoana?!?! Daca aflati ca acea persoana este Prim Ministru ce parere aveti…

- In acest context, Onix Park North Area Residence aduce pe piata rezidentiala din Nord aproximativ 2.000 de apartamente noi, ce vor fi grupate in imobile cu inaltimi P + 4 si S+ P + 11. Acestea vor fi dezvoltate in 2 faze de construcție, iar prima faza a proiectului va avea 524 de apartamente. Constructia…

- Saptamana aceasta, imediat dupa decizia bomba data de instanța, prin care Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare, filiala județeana a PSD Constanța a reacționat prompt, postand un mesaj de susținere pentru președintele partidului. Numai ca graba a fost atat de mare incat in…

- Dan Negru, prezentatorul show-ului „Next Star“, de la Antena 1, a scris pe pagina sa de Facebook ca din cauza atentiei indreptata spre politicieni, unii copii talentati ajung sa fie ignorati, ceea ce ii va determina, in viitor, sa paraseasca Romania.

- Președintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a scris, sambata, pe Facebook, ca premierul Dancila și PSD protesteaza in Piața Victoriei impotriva Guvernului PSD și ca, dupa 10 ani au trait din “Jos Basescu”, acum nu mai au pe cine gasi vinovat și se lupta cu insitutitiile

- Șoferul microbuzului implicat în accidentul din Ungaria, în urma caruia noua români au murit, transmitea live pe Facebook în momentul impactului, potrivit unei înregistrari aparute pe rețelele de socializare. Potrivit unei înregistrari care a aparut pe rețelele…

- Soferii care tranziteaza Ungaria sunt preveniti ca se afla in mare pericol, pe autostrada M3. Potrivit unei postari de pe Facebook, soferii care dorm intr-o parcare din apropierea ... The post Soferii care traverseaza Ungaria, in pericol! Pe autostrada spre Budapesta sunt jefuiti la drumul mare appeared…