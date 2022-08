Cristian Tudor Popescu: „Eu nu sunt bun român” Cristian Tudor Popescu a avut o reacție ironica la declarațiile facute de premierul ungar Viktor Orban, la Baile Tușnad, despre așa-zisul amestec al raselor. Dupa ce a relatat o scurta intamplare, din care a rezultat ca nu e un bun roman, gazetarul a explicat ce i-ar fi spus el lui Orban daca era un bun roman și s-ar fi nimerit atunci la Baile Tușnad. „Garsonul, care avea și niște fire albe, era cafeniu și nici nu vorbea romanește, ne ințelegeam intr-o engleza asiatica. I-am cerut un ceai și o brioșa, ba nu, mai bine o bere nealcoolica, și l-am intrebat de unde e. Din Bangladeș. Ma aflam intr-un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

