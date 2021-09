Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu (18 ani, loc 150 WTA) a caștigat US Open. Britanica a invins-o pe canadianca Leylah Fernandez (19 ani, loc 73 WTA), scor 6-4, 6-3. La finalul partidei, primarul Angliei, Sadiq Khan, a felicitat-o pe sportiva britanica pentru succesul de la New York. Dupa ce Regina Elisabeta a doua a Marii…

- Emma Raducanu (18 ani, loc 150 WTA) a invins-o pe canadianca Leylah Fernandez (19 ani, loc 73 WTA), scor 6-4, 6-3 și a caștigat US Open 2021, la prima participare la turneul american. Emma Raducanu devine prima jucatoare din istorie care caștiga un turneu de Grand Slam, dupa ce a venit din calificari!…

- Emma Raducanu s-a impus in finala de la US Open cu Leylah Fernandez, 6-4, 6-3, și a caștigat titlul la Flushing Meadows fara set cedat. Sportiva care reprezinta Marea Britanie, al carei tata este roman, a devenit primul jucator, indiferent de gen, care caștiga un turneu de Grand Slam in Era Open venind…

- Finala US Open 2021 se disputa sambata intre doua sportive care pana acum cateva luni erau aproape necunoscute: tinerele Emma Raducanu, locul 150 mondial, și Leyah Fernandez, locul 73. „Mi-e imposibil sa spun cine e favorita, le iubesc pe amandoua. Pentru mine, asta este suficient, faptul ca voi vedea…

- Leylah Fernandez (19 ani, locul 73 WTA), finalista in mod surprinzator la US Open, a dezvaluit care este fraza ce a impins-o sa ajunga la cel mai inalt nivel in tenis. Sambata, incepand cu ora 23:00 in Romania, Leylah Fernandez va lupta pentru a caștiga US Open cu jucatoarea britanica Emma Raducanu.…

- Emma Raducanu s-a calificat in finala US Open 2021, la abia al doilea turneu de Grand Slam in care participa pe tabloul principal. Jucatoarea britanica cu origini romanești este clasata deocamdata pe locul 150 WTA, dar poate ajunge pana pe poziția 24, daca se impune in finala contra unei alte adolescente…

- Sorana Cirstea (45 WTA, 31 de ani) a invins-o pe Victoria Azarenka (14 WTA, 31 de ani), scor 7-6, 3-6, 6-4, și s-a calificat in turul 3 la Wimbledon. Adversara ii va fi Emma Raducanu (18 ani, 338 WTA). Cronica meciului Sorana Cirstea - Victoria Azarenka Pentru prima data din anul 2009, Sorana atinge…