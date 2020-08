Cristian Tudor POPESCU, despre regizorul Cristi PUIU: „Un agitator!”

Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu este de parere ca cineastul Cristi Puiu, care a declarat recent ca nu este de acord cu purtarea mastii in aer liber, nu a facut decat sa isi promoveze filmul „Malmkrog” prin afirmatiile controversate si il considera „agitator”.

- Cristian Tudor Popescu a reactionar dur, dupa discursul regizorul Cristi Puiu, care a indemnat spectatorii sa nu poarte masca si a criticat masurile anti-COVID. Jurnalistul considera ca regizorul "a facut o magarie agitatorica menita sa-i promoveze filmul", transmite Digi24.Cristian Tudor Popescu considera…

- In opinia lui CTP, declarațiile regizorului au doar rolul de a-i promova filmul. „Este o magarie agitatorica menita sa-i promoveze filmul. Daca nu as lua in considerare aceasta posibilitate ar trebui sa-l consider pe distinsul regizor dl Puiu de-a dreptul idiot. Dl Puiu a facut si comparatie intre dictatura…

- Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat in termeni duri, sambata, la Digi24, afirmațiile controversate facute de cunoscutul regizor roman Cristi Puiu despre purtarea maștii și distanțarea fizica.Citește și: Adrian Nastase: Liviu Dragnea a fost pedepsit și din afara „Este o magarie agitatorica…

- Organizatorii Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) și-au facut publica poziția oficiala in legatura cu incidentul de ieri, 7 august, cand regizorul Cristi Puiu a refuzat sa poarte masca și a ținut un discurs impotriva acestei masuri de protecție impusa de autoritați in lupta cu noul…

- Actrita franceza Ludivine Sagnier, regizorii roman Cristi Puiu si german Christian Petzold, scriitorul italian Nicola Lagioia, regizoarea britanica Joanna Hogg si austriaca Veronika Franz, vor alcatui juriul celei de-a 77-a editii a Festivalului International de Film de la Venetia, prezidat de actrita…

- Cea mai noua productie a regizorului Cristi Puiu – „Malmkrog” – va fi proiectata in avanpremiera la Festivalul International de Film Transilvania (TIFF), pe 7 august. “Malmkrog”, prezentat drept „cea ambitioasa productie” a lui Cristi Puiu, este o ecranizare de epoca filmata in intregime la Conacul…

- Noua productie a regizorului Cristi Puiu - "Malmkrog" - va fi proiectata in avanpremiera la Festivalul International de Film Transilvania (TIFF), pe 7 august.Prezentat ca "cea mai ambitioasa productie" a lui Cristi Puiu, "Malmkrog" este o ecranizare de epoca filmata in intregime la Conacul…