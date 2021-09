Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu a spus, vineri, la emisiunea Cap Limpede de la Digi24 ca Ludovic Orban, actualul lider PNL, „ar putea sa mearga la AUR”, daca pierde alegerile din PNL, avand in vedere platforma sa pentru congresul PNL, „naționalist-ortodoxista, exact cu punctajul lui AUR – romanii, biserica,…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat luni seara ca va demisiona din funcția de la Parlament daca va pierde funcția de președinte al partidului la Congresul PNL din 25 septembrie, așteptandu-se ca premierul Florin Cițu sa faca un gest similar, daca nu va fi ales lider al PNL. „Daca…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, la Digi24, ca iși va scrie demisia inainte de 25 septembrie, ziua Congresului PNL. Mai mult, daca va pierde alegerile, va pleca din funcția de șef al Camerei Deputaților, a spus Orban. Anunțul lui Orban este un mesaj subtil catre Florin Cițu,…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat luni seara la Digi24 ca va demisiona din funcția de la Parlament daca va pierde funcția de președinte al partidului la Congresul PNL din 25 septembrie, așteptandu-se ca premierul Florin Cițu sa faca un gest similar, daca nu va fi ales lider…

- ​Ludovic Orban susține ca își va da demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților daca va pierde alegerile din PNL. Și Florin Cîțu ar trebui sa plece de la Guvern daca nu-i va convinge pe liberali sa-l aleaga în fruntea partidului, crede liderul liberal. „Eu…

- Cine iși inchipuie ca tranzacționeaza voturile oamenilor lasandu-se ademenit cu promisiunile unor alocari de bani sau se teme de amenințari, n-are ce cauta cu tricolorul peste haina. Este mesajul lui Mircea Hava (ex-primar timp de 25 de ani) pentru primarii PNL, in contextul cursei interne din partid…

- Premierul Florin Citu si seful PNL, Ludovic Orban, au avut un schimb de replici in timpul discursurilor sustinute la alegerile pentru sefia PNL Sector 2. Citu l-a acuzat pe Orban de „dictatura” in PNL, in timp ce seful liberalilor i-a batut obrazul Monicai Anisie pentru tradarea sa si trecerea in tabara…

- In opinia sociologului Marius Pieleanu, nu este exclus ca PNL sa se rupa daca actualul premier Florin Citu va castiga alegerile interne din toamna. Mai mult, acesta a vorbit si despre poziția lui Ludovic Orban in cadrul PNL si riscurile care pot aparea in caz ca Florin Citu va castiga sefia partidului.…