Jurnalistul Cristian Tudor Popescu vede cu ochi buni modul in care spitalele acționeaza in cazul raniților de la Crevedia. 58 de victime, in mare parte pompieri șin jandarmi, au rezultate in urma exploziilor de la stația GPL care funcționa ilegal.

Crevedia – Colectiv

"Pana acum, singura deosebire intre Crevedia și Colectiv este ca victimele cu arsuri grave, care, nici astazi nu pot fi tratate in Romania, sunt transportate de urgența in spitale din Occident. N-a mai aparut un ministru al Sanatații care sa ne spuna ca avem de toate in spitalele noastre. De data asta s-a cerut activarea…