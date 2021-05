Stiri pe aceeasi tema

- „Nu este discriminare, este vorba de statutul barbatului si al femeii. Sigur ca nicio femeie nu poate fi preot si atunci e discriminare? De ce? Pentru ca aceasta este conditia ei. Ea nu poate fi perpetuu intr-o rugaciune, pentru ca are conditia slabiciunilor sale. Cum sa fie discriminare?Aceasta este…

- Un membru al parlamentului Republicii Cehe a murit de COVID-19, primul deces al unui parlamentar infectat cu noul coronavirus in tara puternic lovita de pandemie, transmite miercuri dpa, potrivit AGERPRES. Politicianul in varsta de 71 de ani, Jiri Ventruba, de la Partidul Democratic Civic…

- Adriana Arghirescu a fost numita membru provizoriu in CA ul societatii Neptun Olimp SA Decizia a fost luata in sedinta din 26 februarie Mandatul este valid din 26 februarie pana la proxima intrunire a AGOAAdriana Arghirescu a fost cooptata in Consiliul de administratie al societatii Neptun Olimp SA,…

- Un membru apropiat Familiei Regale Britanice aduce rușine in randul rudelor sale. Acesta a fost condamnat pentru agresiune intima asupra unei femei. Ce s-a intamplat? Detalii din caz. Rușine pentru Regina Elisabeta. Acuzații pentru agresiune intima asupra unei femei pentru un membru al familiei Situație…

- Ajutorul de deces va scadea cu aproximativ 50 de lei O persoana poate cere bani de la stat, daca persoana decedata nu este asigurata Conditia de baza este sa fie ruda cu defunctul, iar banii vin doar in urma unei cereri depusa la Casa de Pensii Cuantumul ajutorului de deces o sa scada la 5.380 de lei,…

- Un alt membru USR si-a anuntat demisia dupa cea a Florinei Presada. Ilinca Macarie, membru fondator al Uniunii Salvati Bucurestiul si consilier local in Sectorul 1, spune ca nu mai are nimic in comun cu formațiunea politica.