Stiri pe aceeasi tema

Jucatoarele de tenis Barbora Krejcikova (Cehia, 3 WTA, favorita nr. 2) si Paula Badosa (Spania, 4 WTA, favorita nr. 3) au fost eliminate miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 2.632.448 de dolari, informeaza Agerpres.

Planul de a vinde la licitatie desenele originale care au stat la baza copertilor a doua albume clasice semnate de trupa Queen a esuat dupa ce unul dintre acestea a fost aruncat accidental la cosul de gunoi, informeaza DPA si PA Media.

Presedintele rus Vladimir Putin ar trebui inclus in sanctiunile adoptate impotriva Moscovei, excluderea sa fiind o greseala, este de parere Vera Jourova, vicepresedinta a Comisiei Europene, potrivit Reuters.

Marea Britanie a atribuit marti gresit adresa Bancii Centrale a Rusiei unei banci private ce are legaturi stranse cu presedintele rus Vladimir Putin si care este vizata de sanctiunile anuntate de premierul britanic Boris Johnson, relateaza Reuters.

Favoritele s-au impus marti, in turul al doilea al turneului WTA 1.000 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 2.632.448 de dolari, runda in care romanca Jaqueline Cristian a abandonat in meciul cu rusoaica Daria Kasatkina, informeaza Agerpres.

Simona Halep a comentat, marti, la intoarcerea in tara, infrangerile suferite in turneele de la Dubai și Doha.

Jucatoarea letona Jelena Ostapenko, locul 21 WTA, care a eliminat-o in semifinale pe Simona Halep, a castigat sambata turneul de categorie WTA 500 de la Dubai, potrivit news.ro.

Simoan Halep a dezvaluit, dupa meciul cu Gabriela Ruse, ca a inceput sa-i placa mai mult sa se uite la tenis. In trecut, fostul lider WTA nu obisnuia sa se uite la alte meciuri, lasand analizarea adversarelor ei pe seama antrenorului Darren Cahill. Miercuri, ea si Ruse au avut de asteptat pana aproape