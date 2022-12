Stiri pe aceeasi tema

- Emanuel Bodrog, un clujean condamnat pentru crima și eliberat condiționat, a scapat de peste doi ani de pușcarie cu executare grație prescripției. Mama lui obținuse un ordin de restricție impotriva lui, dar el nu l-a respectat. In virtutea faptului ca el fusese condamnat la ani grei pentru o crima care…

- Tribunalul Constanta l-a condamnat, miercuri, pe barbatul care in aprilie 2021 a omorat si jefuit o profesoara din Cernavoda la 27 de ani si patru luni de inchisoare, decizie care nu este definitiva. Hotararea instantei poate fi atacata cu apel in termen de 10 zile de la comunicare. Judecatorii au contopit…

- Tribunalul Constanta l-a condamnat miercuri, 23 noiembrie, pe barbatul care a omorat si a jefuit o profesoara din Cernavoda in aprilie 2021 la 27 de ani si patru luni de inchisoare, decizie care insa nu este definitiva.Judecatorii au contopit pedeapsa de 25 de ani de detentie pentru omor cu cea de 7…

- Un barbat de 30 de ani, care in luna februarie si-a ucis iubita insarcinata, dupa ce aceasta a decis sa il paraseasca, a fost condamnat de Tribunalul Caras-Severin la 22 de ani de inchisoare. Fetita femeii decedate, rezultata dintr-o alta relatie, si care a ramas orfana, va primi 700 de lei de la barbatul…

- O mare companie media se afla in linie dreapta pentru preluarea Bucuresti TV, care va deveni Kanal D2. Prin urmare, apare inca un Kanal D ! Cine face mișcarea in Romania pe piața televiziunilor? Dogan Media International iși continua evolutia cu noi investiții in industria media, ca parte a strategiei…

- Un tanar de 26 de ani, din localitatea Bosanci, județul Suceava, s-a certat cu bunicul sau. Batranul a chemat poliția, iar atunci nepotul a ieșit cu cuțitul și l-a injunghiat pe batran. Același lucru a incercat sa faca și cu polițistul, dar acesta s-a ferit la timp, a scos pistolul și a tras in agresor.…

- Gheorghe Morosan (69 ani), autorul dublului omor de la Onesti, a fost condamnat, vineri, de judecatorii Tribunalului Bacau la 30 ani de inchisoare pentru comiterea infractiunilor de omor calificat, lipsire de libertate si tulburarea linistii publice. Magistratii au aplicat initial pedeapsa cea mai mare,…

- Locul lasat liber de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, ar putea fi ocupat de o femeie, o consiliera prezidențiala fiind principala favorita. Fotoliul este dorit insa și de un lider marcant liberal, ce a mai avut funcții guvernamentale. Conform unor surse liberale, prima opțiune ar fi Ligia Deca (n.…