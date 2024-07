In contextul unei dezbateri la TVR Info, in emisiunea „Context”, moderata de Monica Ghiurco, europarlamentarul conservator Cristian Terheș a afirmat ca „daca președintele Klaus Iohannis ar fi indreptat catre admiterea Romaniei in spațiul Schengen toate eforturile pe care instituțiile l-au depus pentru a obține șefia NATO, țara noastra ar fi fost in Schengen acum 7-8 ani”. Ca sa negociezi cu Trump, trebuie sa ai o poziție puternica. Iohannis? A primit o șapca… una care ne-a costat foarte mult! Referitor la numirea fostului premier olandez ca secretar general al Alianței Nord-Atlantice, Cristian…