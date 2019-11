Cristian Ţânţăreanu trece prin momente grele. Anunţul trist al medicilor VIDEO In urma cu doar 3 ani, Cristian Țanțareanu a invins cancerul, insa probleme cu sanatatea nu s-au terminat. Țanțareanu si-a luxat piciorul in vacanta la ski, eveniment care i-a afectat foarte mult viața. Vizibil imbatranit, afaceristul iși traiește zilele in conacul sau din Corbeanca. Mai in gluma mai in serios afaceristul a declarat ca daca nu respecta indicatiile medicilor ar putea avea probleme grave.

Celebrul afacerist s-a gandit deja si la locul sau de veci și a marturist pentru Romania TV ca se pregateste pentru ultimul drum la Cimitirul Bellu. "Doctorul a spus ca, daca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

