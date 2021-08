Stiri pe aceeasi tema

- O companie norvegiana a creat prima nava de marfa autonoma cu emisii zero din lume. Ambarcațiunea va face prima calatorie, fara echipaj la bord, inainte de sfarșitul anului, pe ruta care leaga doua orașe din Norvegia. Vasul a costat in jur de 25 milioane de dolari, uriașa investiție fiind facuta „in…

- O investitie in valoare de peste 300 de milioane de euro intr-o fabrica eco-inteligenta de otel-beton si sarma laminata ar putea fi realizata la Buzau de grupul de firme AFV Beltrame Group care mai detine in Romania combinatul siderurgic de la Calarasi specializat in productia de bare de otel laminate…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis la sfarsitul saptamanii trecute ca trei oameni de afaceri din Arges trebuie sa inapoieze statului zeci de milioane de euro primite ilegal ca despagubiri pentru un teren din Bucuresti. Iar Valentin Visoiu, cel care trebuie sa dea inapoi aproximativ 50 de milioane…

- ​Compania japoneza Softbank acorda o investiție de 500 de milioane de zloți (peste 110 milioane de euro) magazinului online polonez de încalțaminte eobuwie.pl, care opereaza și în România, de pe domeniul de internet epantofi.ro. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Cristian Țanțareanu (77 de ani), unul dintre cei mai bogați și controversați afaceriști din Romania, cu o avere estimata la 50 de milioane de euro, se lupta de 12 ani cu un diagnostic greu, cancer la colon. El ne-a povestit, cu umor, despre afacerile profitabile, relaxantele vacanțe in strainatate,…

- Pana in 2023, Romania va avea o retea electrica de inalta tensiune, mult mai sigura decat cele de acum. Reteaua va interconecta Romania la sistemul electric european. Liniile electrice aeriene vor avea o...

- S-a redeschis cel mai mare aquapark din Romania, care este si cea mai mare investitie publica de acest fel din tara. Cat costa intrarea. Deschis in 2016 cu o investitie de 20 de milioane de euro, jumatate asigurati din fonduri europene, aquaparkul Nymphaea din Oradea reprezinta unul dintre cele mai…

- Corporatia Financiara Internationala (IFC), parte a Grupului Bancii Mondiale, investeste 293,5 milioane de lei (aproximativ 72 milioane de dolari) in obligatiuni senioare nepreferientiale denominate in lei, plasate de Raiffeisen Bank SA (RBRO), potrivit unui comunicat al IFC remis luni AGERPRES.…