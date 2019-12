Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ideolog al programelor de guvernare PSD, Cristian Socol, susține ca liberalii cresc intenționat deficitul la 4,3% din PIB. Socol arata ca cea mai mare cheltuiala se face cu achitarea in avans a rachetelor, in programul de inzestrare militara.Citește și: Și daca am avut cel mai mare…

- (UPDATE) Parlamentul a luat o pauza de o ora pentru ca membrii Comisiei juridice numiri si imunitati sa examineze cererea lui Ion Chicu. Intre timp, candidatul la functia de premier va merge la birourile fractiunilor parlamentare pentru a le cere votul de incredere.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a scazut de la 4,2% la 3,8% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a coborat, de la 3,4% la 3,1%, prognoza pentru decembrie 2020, in contextul in care economia Romaniei nu este ”nici in prapastie, nici pe marginea ei”, a anuntat, vineri, guvernatorul BNR,…

- Nimic nu a umbrit vizita presedintelui Klaus lohannis si intalnirea cu liberalii damboviteni, exceptand, poate, capacitatea limitata a salii Casei Sindicatelor, luata pur si simplu cu asalt de cei peste o mie de membri de partid si simpatizanti, veniti sa isi sustina favoritul pentru functia suprema…

- În urma cu câteva zile agenția de rating Standard & Poor's atragea atenția asupra problemelor pe care noua lege a pensiilor le va creea de anul viitor. Acum a venit rândul Fitch, care este sceptica în privința creșterii pensiilor cu 40% din 2020. Totuși, ministrul Finanțelor,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca liberalii vor depune, marți, moțiunea de cenzura și se așteapta ca tot astazi aceasta sa fie citita in plenul Parlamentului. Orban a explicat ca se așteapta la șicane din partea PSD, dar a precizat ca liberalii sunt pregatiți de cotraatac. De asemenea,…

- Reprezentanții RCS&RDS atrag atentia clientilor sai sa nu participe la asa zise promotii pe care compania le-ar derula in prezent, prin intermediul carora ar oferi telefoane, facand o serie de recomandari abonatilor sai. Compania avertizeaza ca nu are o promoție de recompensare a abonaților, iar clienții…