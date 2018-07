Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Belgiei a invins echipa Braziliei cu scorul de 2-1 (2-0), vineri seara, la Kazan, si s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, faza in care va infrunta Franta. AGERPRES (editor: Mihai Tenea)

- Nationala Belgiei, calificata pentru a treia oara in istoria sa in sferturile de finala ale Cupei Mondiale, va infrunta vineri Brazilia, cu care are un palmares negativ in cele patru confruntari anterioare, un succes fata de trei esecuri, relateaza EFE. Belgia, care a eliminat Japonia…

- Belgia a revenit miraculos in partida cu Japonia, 3-2, și s-a calificat in sferturile de finala ale Mondialului, acolo unde va da peste Brazilia. Vezi AICI FOTO de la meci VIDEO aici cu cele mai importante faze "Dracii roșii" au egalat astfel un record care data din perioada lui Eusebio! Belgia e…

- Șeicul care patroneaza Manchester City a trimis-o la Ploiești pe Lara Sawaya, mana sa dreapta in materie de cai Pur Sange Arab: ”Ii plac și caii, și fotbalul”. Duminica, 1 iulie, de la ora 10:30, pe Hipodromul de la Ploiești s-a desfașurat un eveniment hipic in premiera istorica pentru Romania care…

- Media de goluri marcate in faza grupelor Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, 2,54 goluri pe meci, s-au dupa cele 122 de reusite, este inferioara moment celei de la CM 1998 din Franta si CM 2014 din Brazilia, cu cate 2,67%, relateaza EFE. Media de goluri este totusi peste cele din Africa…

- Cel mai mare fotbalist roman din toate timpurile, Gheorghe Hagi, vorbește despre proiectul sau de suflet, Viitorul Constanța, ca fiind familia sa cu peste 200 de copii. Academia Hagi este proiectul cel mai important al fotbalului romanesc. Cu o infrastructura de invidiat, in care exista terenuri de…

- Echipa nationala a Romaniei a urcat doua pozitii si ocupa locul 30, cu 782 de puncte, in clasamentul FIFA-Coca Cola, dat publicitatii ieri. Romania a castigat ambele partide amicale disputate in aceasta luna, 3-2 cu Chile si 2-0 cu Finlanda. Ierarhia este condusa in continuare de Germania (1558 puncte),…

- Adversarele "tricolorilor" din Liga Natiunilor UEFA, competitia care va debuta in toamna, se claseaza astfel: locul 35 - Serbia (732 de puncte), locul 43 - Muntenegru (671) si locul 133 - Lituania (229). Primele zece pozitii in clasamentul FIFA-Coca Cola sunt ocupate urmatoarele echipe:…