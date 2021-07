Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei Rapid, Cristian Sapunaru, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca persoanele care au facut sa fie posibila impartirea echipelor, de exemplu Steaua si Craiova, ar trebui sa se gandeasca la ce rau au facut fotbalului romanesc, conform news.ro “Jucam cu Craiova,…

- Intrebat despre echipele de tradiție din fotbalul romanesc, in special despre disputa identitara dintre FCSB și Steaua, Cristi Sapunaru (37 de ani), fundașul lui Rapid, a izbucnit. Cristi Sapunaru, cel mai important jucator transferat de Rapid in aceasta vara, a participat la conferința de presa premergatoare…

- Odata ce arbitrul bucureștean Horia-Gabriel Mladinovici a fluierat pentru ultima oara, exact in minutul 90 al meciului retur al barajului de menținere/retrogradare dintre FC Voluntari și Dunarea Calarași, s-a terminat oficial, joi, 3 iunie, și sezonul din primele doua ligi. Ca o paranteza, nu se putea…

- Promovarea Craiovei lui Mititelu și a Rapidului, evitarea retrogradarii reușita de Dinamo, dar și batalia pasionanta pentru titlu care se anunța intre CFR, FCSB și Craiova lui Rotaru pot readuce Liga 1 la un grad de popularitate pe stadioane comparabil cu cel atins acum un deceniu, cand 5-6 echipe treceau…

- ​Echipa CS Mioveni s-a impus cu 1-0, duminica, pe teren propriu, în fața formației Rapid București, în ultima etapa a Ligii a doua.Unicul gol al partidei a fost marcat de Blanaru, în minutul 65.În urma acestui succes, argeșenii și-au asigurat locul al treilea,…

- Miercuri seara, dupa ce Gigi Becali a confirmat ca a negociat cu Marius Sumudica si e gata sa-l puna antrenor, suporterii care s-au dus la Giurgiu pentru meciul FCSB-Universitatea Craiova, scor 0-1, au scandat impotriva lui Sumudica si a managerului general, iar Becali i-a trimis sa sustina CSA Steaua…

- Rapid a promovat matematic in Liga 1, dupa ce CS Mioveni a obținut doar un punct in duelul cu ASU Poli Timișoara, contand pentru penultima etapa din play-off-ul Ligii 2, scor 2-2, arata Digisport.ro. Cu doua meciuri ramase de disputat pentru giuleșteni, Rapid are 49 de puncte și nu mai poate…

- Procesul de licențiere a cluburilor care au solicitat licența de participare la competițiile UEFA și UEFA WCL, pentru sezonul 2021-2022, a fost incheiat, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Au solicitat și primit licența UEFA urmatoarele cluburi: 1. FCSB2. FC Botosani 3. U Craiova4. Chindia Targoviste 5.…