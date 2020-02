Stiri pe aceeasi tema

- Piata asigurarilor a crescut anul trecut cu 8% fata de 2018, la 11 miliarde de lei, trendul crescator fiind semnalat inca din anii anteriori, a afirmat vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara...

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 60,09 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2019, in crestere cu 26,48% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), conform Agerpres.Titlurile de…

- Activele nete ale celor 219 fonduri deschise și inchise, locale și straine, au crescut, in noiembrie, cu 2,1%, pana la nivelul de 48,1 miliarde lei (10,1 miliarde euro), o creștere de 14,7% de la inceputul anului, iar intrarile nete ale lunii au totalizat 236 milioane lei(49,4 milioane euro)Potrivit…

- Valoarea activelor totale aflate in administrare, la nivelul intregului sistem de pensii private, a ajuns la 61,53 miliarde de lei (12,95 miliarde de euro), la 30 septembrie 2019, in crestere cu 24,04% fata de decembrie 2018, potrivit unui comunicat al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF)…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 2,43 miliarde de lei, la 31 octombrie 2019, in crestere cu 21,7% comparativ cu nivelul inregistrat in aceeasi perioada din 2018, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), relateaza Agerpres.Citește și: Bursa…

- Modul in care se realizeaza, in prezent, supravegherea jucatorilor din piata de asigurari este diferit fata de anul 2015 astfel ca un nou caz Astra este putin probabil sa se repete in Romania, a declarat, pentru AGERPRES, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) Cristian Rosu.…

- Puterea de cumparare a romanilor a crescut, in ultimii trei ani, cu 25%, aceasta fiind transferata si in tendintele crescatoare pe care le-a inregistrat piata financiara din Romania, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Dan Armeanu, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat un raport cu privire la situația dosarelor de dauna pentru asigurarile RCA din perioada aprilie-iunie. Raportul arata ca in acest interval de timp societațile de asigurare RCA au avizat 88.174 de dosare de dauna, in scadere cu 6.15% comparativ…