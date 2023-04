Stiri pe aceeasi tema

- Arestare de ultima ora. Cristian Rizea, condamnat penal in Romania și fugit in Moldova, a fost arestat și va fi extradat in tara noastra. Fostul deputat roman Cristian Rizea, condamnat penal in Romania pentru corupție, a fost arestat. Potrivit surselor noastre, acesta va fi extradat in aceasta seara…

- Fostul deputat roman Cristian Rizea a fost extradat in Romania, dupa ce Inspectoratul General pentru Migratie de la Chisinau l a declarat persoana indezirabila pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de 15 ani.Cetateanul Romaniei, Rizea Cristian, a fost declarat de catre Inspectoratul General…

- Ședința CSAT care a avut loc la Palatul Cotroceni s-a incheiat dupa trei ore. Conform Administrației Preziențiale, țara noastra va cumpara avioane americane de vanatoare de tip F-35. Discuțiile s-au axat in special pe situația securitații in contextul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, al intervențiilor…

- Uniunea Europeana va aloca inca 40 de milioane de euro pentru armata Republicii Moldova, dupa noile dezvaluiri despre eforturile Rusiei de a rasturna guvernul pro-occidental, iar cea mai mare parte a acestui ajutor va fi cheltuita pentru achizitionarea unui „radar terestru mobil de supraveghere cu raza…

- Operatorul aerian Wizz Air a suspendat, de marți, cursele catre si dinspre Chisinau. Reprezentanții companiei invoca „riscul de securitate ridicat, dar nu iminent” din spatiul aerian al Republicii Moldova. „Siguranța pasagerilor și a echipajului ramane prioritatea numarul unu a Wizz Air, iar ca urmare…

- Poliția de Frontiera a Republicii Moldova a anunțat, duminica, ca a refuzat intrarea in țara pentru 182 de cetațeni straini. Despre unul dintre ei spune ca este membru al gruparii de mercenari ruși Wagner. In ultimele sapte zile, 182 de straini si 46 de mijloace de transport care au vrut sa intre in…

- Podul Zatoka, din sudul Ucrainei, in apropiere de Odesa, aflat pe cel mai important drum care duce spre Republica Moldova și Romania, a fost distrus in urma unei explozii provocate, cel mai probabil, de un atac cu o drona marina de suprafața. Pe imaginile aparute pe rețelele de socializare se vede cum,…

- Natalia Gavrilita si-a anunțat vineri demisia din funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, intr-o conferința de presa care a avut loc la Chișinau. Demisia prim-ministrului atrage caderea Guvernului. Demisia Guvernului intervine intr-un moment de tensiuni regionale, pe fondul razboiului declanșat…