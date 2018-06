Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii de energie pe baza de carbune, care folosesc carbune din producția proprie, pot fi scutiți de obligația de cumparare de certificate verzi destinate subvenționarii energiei regenerabile pentru electricitatea consumata in extracția, prepararea, și manipularea carbunelui, masura care…

- Fidesz, partidul care guverneaza in Ungaria, doreste ca guvernul sa ia in considerare introducerea unei dispozitii in modificarile constitutionale ce ar crea conditiile legale pentru a interzice oamenii strazii.

- Camera Deputatilor a adoptat, în cadrul ședinței de miercuri, o propunere legislativa prin care valabilitatea pasapoartelor simple electronice este extinsa de la 5 ani la 10 ani pentru persoanele care au împlinit 25 ani.Scopul principal al proiectului de lege este fluidizarea…

- Curtea Constitutionala a respins, joi, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea referitoare la incetarea unor interdictii pentru parlamentari. Potrivit unui comunicat, Plenul CCR s-a pronuntat, in cadrul controlului anterior promulgarii, asupra obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor…

- Presedintele UNJR, Dana Girbovan, a comentat in cadrul emisiunii Actualitatea Romaneasca, moderata de Sorina Matei, existenta unor protocoale secrete in justitie. "Din 2015 am incercat si am facut toate eforturile la nivelul asociativ, demersuri legale la organismele europene si internationale, pentru…

- Curtea Constitutionala a dat o lovitura fatala Binomului SRI-DNA si a decis ca sintagma „aduc atingere grava drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor romani” prevazuta la art. 3. lit. f) din Legea 51/19991 privind siguranta nationala este neconstitutionala. De asemenea, judecatorii constitutionali…

- ProTV a incasat o amenda maxima din partea CNA pentru orele de publicitate. Stațiile locale ale Pro TV, inchise de curand, au difuzat, peste limita legala, nu mai puțin de zece ore de publicitate. Aproape 11 chiar. In doar doua saptamani.

- Senatul a adoptat, in procedura de urgenta, un proiect care modifica Legea privind regimul liberei circulatii a romanilor in strainatate, potrivit acestuia persoanele cu varste peste 25 de ani urmand sa aiba pasapoarte valabile pe o perioada de 10 ani. Initiativa legislativa care apartine…