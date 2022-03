Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, l-a atacat marti dur pe liderul rus Vladimir Putin, numindu-l un „dictator'' care este acum izolat de lume mai mult ca oricand. Vladimir Putin „s-a inselat'', „suntem pregatiti, suntem uniti'', a spus Biden in primul sau discurs despre Starea Uniunii la Washington.

- Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a multumit Romaniei pentru modul in care s-a implicat in ajutorarea cetatenilor care au fugit din Ucraina de teama razboiului si a afirmat ca s-a bucurat cand a vazut care este nivelul de implicare si de hotarare. Ylva Johansson s-a aflat,…

- Ucraina este doar o piesa din confruntarea pe care o are în vedere Putin, or discursul acestuia da de înțeles ca este posibil ca, dincolo de Ucraina, sa fie vizate și alte țari. De aceasta parere este fostul europarlamentar Cristian Preda, care afirma ca NATO și UE trebuie sa acorde…

- Seful DSU, Raed Arafat, a declarat miercuri, la Antena 3, ca este posibil ca din luna martie sa fie eliminate majoritatea restricțiilor și viața in Romania sa revina cat mai aproape de normalitate. Afirmațiile vin in contextul in care și ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a afirmat cu o seara inainte…

- ”E greu sa analizezi situatia unui minister, eu as analiza-o in 2022, pentru ca in 2021 lucrurile erau deja aranjate”, a spus Citu, la Parlament, intrebat cum comenteaza activitatea ministrului de Finante, de la PSD, Adrian Caciu. Florin Citu a spus ca anul trecut a existat o performanta. ”A fost…

- Consiliul NATO-Rusia s-ar putea reuni din nou in 12 ianuarie, pentru prima oara dupa doi ani și jumatate de pauza. Inițial, Rusia nu și-a dat inca acordul, dar in cele din urma a acceptat propunerea NATO de a incepe discuțiile despre problemele de securitate. Anunțul a fost facut duminica de ministrul…

- Astazi, 24 decembrie, ANRE a aprobat noi tarife la gazul livrat consumatorilor casnici, care vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2022. Noul tarif aprobat de agenție este de 10.19 lei pentru metrul cub, cu 7 bani mai puțin comparativ cu tariful aprobat în data de 20 noiembrie. Unul din…