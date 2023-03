Stiri pe aceeasi tema

- USR il propune pentru funcția de președinte al Autoritații Electorale Permanente (AEP) pe Cristian Preda, profesor de știința politica și decanul Facultații de Științe Politice a Universitații București.„USR a depus astazi dosarul de candidatura a domnului Cristian Preda, candidatura care sa faca din…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a propus-o pe Alina Albu in funcția de procuror-șef al DIICOT. „In urma analizei candidaturilor, am selectat și propus pentru funcția de procuror-șef al DIICOT pe doamna procuror Alina Albu. Propunerea va fi transmisa Secției pentru Procurori a CSM astazi 01.03.2023…

- O cantitate importanta de praf din Sahara a fost detectata in Europa, pentru prima data in acest an. Aceste particule ar putea sa ajunga in estul si in centrul continentului nostru in urmatoarele zile, au anuntat, marti, administratorii Serviciului european Copernicus de monitorizare a atmosferei, informeaza…

- Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a respins joi zvonurile privind o posibila candidatura la alegerile prezidențiale din Romania din 2024. Ea a spus intr-un interviu la TVR ca nu va candida la nici o funcție in Romania, potrivit Ziarul de Garda. „Vreau sa fie foarte clar: nu candidez la nicio…

- Noul premier al Suediei, Ulf Kristersson, a declarat, marți, in plenul Parlamentului European, ca Suedia, care a preluat președinția rotativa a UE pentru 6 luni vrea ca spațiul Schengen sa fie extins, mai ales ca „Romania și Bulgaria asta așteapta”. Ulf Kristersson, premierul Suediei, a declarat in…

- Banii dați pentru masa și cazarea refugiaților ucraineni din Romania ar putea fi condiționați. Aceștia ar putea primi ajutorul de la stat doar daca au copiii inscriși intr-o forma de școlarizare și un loc de munca. Propunerea se discuta la Guvern, marți avand loc o ședința a grupului de lucru guvernamental.…

- Un pistol marca Walther, un incarcator si cinci cartuse au fost descoperite la Vama Albita, intr-un autocamion condus de un cetatean ucrainean. ”Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Albita – Directia Regionala Vamala Iasi, impreuna cu politistii de frontiera, in urma unui control…