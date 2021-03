Cristian Porcari lanseaza videoclipul noului single O Straina!

Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgența in sanatate publica a fost declarata pe intreg teritoriul Republicii Moldova, in perioada 19 martie – 18 aprilie 2021, inclusiv. Cea mai grava situație se atesta in Chișinau, ulterior in raioanele Anenii Noi, Ialoveni, Strașeni, Briceni. In aceasta perioada va fi in vigoare…

- In contextul creșterii interesului unor medii de afaceri americane, in special din domeniul vitivinicol, pentru regiunea Europei de Est, compania americano-romana OenoCo International impreuna cu Centrul Interregional de Advocacy și Diplomație din Chișinau au realizat recent o remarcabila campanie de…

- Intepreta Natalia Gordienko va reprezenta R. Moldova la concursul „Eurovision Song Contest 2021”, care va avea loc la Rotterdam, Olanda. Artista va ieși pe scena cu piesa „Sugar”, premiera careia a avut loc acum citeva zile. Natalia Gordienco s-a nascut la 11 decembrie in anul 1987 in orasul Chisinau,…

- Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, va efectua vineri, 19 februarie, o vizita la Chisinau, cu ocazia acordarii de catre Romania a unui ajutor umanitar cu titlu gratuit pentru Republica Moldova, constand in echipamente medicale si de protectie pentru combaterea pandemiei de COVID-19.

- CHIȘINAU 10 ian - Sputnik. Duminica au fost confirmate pozitiv alte 298 de cazuri noi de COVID-19. Rezultatele vin dupa procesarea a 1 121 de teste primare.Printre noile cazuri inregistrate este și unul de import din Marea Britanie. © Inquam Photos / Cornel PutanNumarul cazurilor de COVID-19, dar…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a efectuat astazi, pentru prima data in ultimii 5 ani, o deplasare de serviciu in Republica Moldova. Aceasta este și prima vizita la nivel inalt, primita la Chișinau de Maia Sandu, dupa preluarea mandatului de Președinte.

