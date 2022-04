Primarul Sectorului 5 din Capitala, Cristian Popescu, a fost ridicat de procurorii DNA de pe Aeroportul Otopeni și dus la sediu pentru audieri intr-un dosar de corupție, conform informațiilor Hotnews și Digi24. Cristian Popescu Piedone avea pe numele lui un mandat de aducere și a fost impiedicat sa plece din țara. El a fost dus sub escorta la audieri. Știre in curs de actualizare. The post Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, saltat de DNA pe Aeroportul Otopeni și dus la audieri appeared first on Puterea.ro .