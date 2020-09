Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu-Piedone de declarat dupa termenul de Judecata din dosarul Colectiv ca este nevinovat. Cel proaspat reales in funcția de primar al Sectorului 4 spune ca a fost votat pentru functia de primar de peste 29.000 de locuitori si ca nu este impotriva unei renumarari a voturilor, sustinand ca…

- CristianPopescu Piedone a fost miercuri la primul apel in dosarul Colectiv,la Curtea de Apel București. Dupa ce a inceput audierea unuiadintre patronii fostului club, noul primar al Sectorului 5 a ieșitdin sala de judecata. Intrebat, pe hol, de Libertatea de ce nu avrut sa dea o declarație in fața instanței,…

- Termen nou, miercuri dupa-amiaza, la Curtea de Apel Bucuresti, in fata celor doua judecatoare care vor da decizia finala in procesul Colectiv.Cristian Popescu Piedone, condamnat in dosarul Colectiv pentru doua infractiuni de abuz in serviciu comise in timp ce era primar al sectorului 4, a reusit sa…

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone este asteptat miercuri la Curtea de Apel Bucuresti pentru a participa la dezbaterile in dosarul ''Colectiv'' in care a fost condamnat in prima instanta la opt ani si 6 luni inchisoare. La primul termen din 18 septembrie,…

- Curtea de Apel Bucuresti a amanat, vineri, pentru 30 septembrie, judecarea apelului in dosarul Colectiv, in care au fost condamnati in prima instanta fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, functionari din primarie, patronii clubului, doi pompieri, pirotehnisti si reprezentatii unei…

- Judecarea apelului in dosarul Colectiv, in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la opt ani si jumatate de inchisoare, incepe vineri, la Curtea de Apel Bucuresti.

- Curtea de Apel Bucuresti incepe, vineri, judecarea apelului in dosarul "Colectiv", in care au fost condamnati in prima instanta fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, functionari din primarie, patronii clubului, doi pompieri, pirotehnisti si reprezentatii unei firme de artificii. Pe…

- Curtea de Apel Bucuresti incepe, vineri, judecarea apelului in dosarul ”Colectiv”, in care au fost condamnati in prima instanta fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, functionari din primarie, patronii clubului, doi pompieri, pirotehnisti si reprezentatii unei firme de artificii. De…