Cristian Popescu Piedone, primarul sectorului 5 și candidatul PUSL la Primaria Capitalei, a anunțat lansarea a trei noi specializari medicale in cadrul Complexului Sfantul Andrei. Acestea includ un cabinet de mamografie, un cabinet de radiologie dentara și un cabinet de fizioterapie, reprezentand un pas important in diversificarea serviciilor medicale disponibile in zona. Aflat in vizita […] The post Cristian Popescu Piedone aduce inovație medicala in Sectorul 5: Trei noi specializari in Complexul Sfantul Andrei appeared first on Puterea.ro .