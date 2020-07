Stiri pe aceeasi tema

- Numarul tot mai mare de cazuri de coronavirus a dus la aglomerarea spitalelor din țara. La Cluj s-a deschis o noua secție de terapie intensiva cu 11 paturi. In situația in care capacitatea acesteia este depașita, la Cluj-Napoca va fi trimisa o terapie intensiva mobila, care a fost alocata deja județului…

- Ziarul Unirea Cristian Popescu, medic infecționist: „Vorbind despre situația din Alba, lucrurile in județ nu au fost teribil de rau” Cristian Popescu, medic infecționist in cadrul secției de Boli Infecțioase, unde sunt tratați pacienții cu COVID-19, prezent intr-o emisiune la Radio Unirea FM a vorbit…

- Toate locurile din sectia de terapie intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta Bacau sunt ocupate cu pacienti infectati cu COVID-19, a anuntat, luni, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Bacau, Sorin Brasoveanu.Acesta a cerut Ministerului Sanatatii sa emita autorizatia de functionare a…

- Sectia de Terapie intensiva a Spitalului de campanie de la Otopeni nu mai poate primi pacienti pentru ca a atins marți capacitatea maxima. 14 bolnavi de COVID-19 in stare grava sunt tratati aici de medicii si asistentii militari.

- Spitalul Clinic Republican a atins capacitatea maxima de internari in secția de terapie intensiva. O spune șeful secției, Victor Cojocaru. In aceasta dupa-amiaza, in Secția anestezie și terapie intensiva erau internați 52 de pacienți. Medicul spune ca mai sint citeva locuri rezerva, dar sint pastrate…

- Secția de terapie intensiva a Spitalului Elias a fost dotat cu un nou ecograf, iar Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu a primit doua paturi de terapie intensiva. Echipamentele medicale au fost donate de Digi Romania, care continua campania de sprijinire a medicilor.

- Purtatorul de cuvant al spitalului, Ionut Nistor, a precizat ca este vorba despre doi medici de la sectia de terapie intensiva si doua infiermiere. Cadrele medicale au fost in contact cu cinci pacienti suspecti de Covid 19, la acel moment, care se aflau in Spitalul Parhon pentru dializa. Intre timp,…