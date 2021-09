Stiri pe aceeasi tema

- Exista in Romania un exces de economisire bancara care poate sa mearga spre economia reala romaneasca prin intermediul pietei de capital, a afirmat miercuri, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "In Romania, exista o predilectie clara pentru…

- Avem un exces de economisire versus creditare bancara. Surplusul creat finanțeaza deficitul bugetar, dar ceea ce este mai rau este ca acest surplus ajunge sa finanțeze deficitele bugetare ale altor state, a spus marți Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al BNR la Summitului Administratorilor…

- Guvernul trebuie sa ia niste masuri in domeniul energiei ca sa permita Romaniei sa treaca aceasta iarna cu daune cat mai mici, asa cum a trebuit si in pandemie sa ia masuri speciale, a declarat vineri Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal, la dezbaterea "Pandemia, schimbarea climatica si societatea",…

- România nu are o piața concurențiala reala, pentru ca nu era pregatita pentru liberalizarea pieței de energie, ceea ce a dus la abuz de poziție dominanta, a spus Daniel Daianu, prezent la o conferința organizata de Finmedia, potrivit Wall-Street.ro. „Se poate decide impozitarea drastica…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 554,65 lei pe MWh in luna august 2021, valoare de peste trei ori mai mare fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 183,19 lei pe MWh, potrivit raportului lunar postat…

- Premierul Florin Cițu i-a convocat, marți, in ședința la Palatul Victoria pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, dar și reprezentanți ai ANRE, Transelectrica, OPCOM și Consiliului Concurenței. Motivul acestor discuții este legat de creșterea prețurilor la energie. Piata…

- Pretul energiei pe Piata pentru Ziua Urmatoare cu livrare vineri are o medie-record de 645 de lei pe MWh, potrivit datelor operatorului bursier OPCOM. Totodata, pretul maxim orar este de 885,7 lei pe MW, de asemenea unul istoric, intre orele 20:00 si 21:00. Aceasta pe fondul temperaturilor extrem de…