Banca Nationala a Romaniei nu a exagerat in cele 15 luni de pandemie, nu a tinut dobanzile la niveluri prea inalte, dar nici nu s-a grabit sa le reduca la niveluri nesustenabil de mici, sustine Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie al BNR, intr-un articol pe OpiniiBNR.ro "In aceste 15 luni de pandemie BNR nu a exagerat, nu a tinut dobanzile la niveluri prea inalte, dar nici nu s-a grabit sa le reduca la niveluri nesustenabil de mici, desi doleante erau, slava Domnului. Am evaluat bine, cu mare atentie, conditiile economice anul trecut, in ciuda nenumaratelor provocari si incertitudinii…