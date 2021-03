Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla in cel mai bun moment pentru a lista la bursa companiile detinute de stat, a afirmat Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, la un eveniment de specialitate. "Cred ca este cel mai bun moment pentru stat sa listeze companiile la bursa.…

- Moneda nationala da dovada de o relativa stabilitate pentru ca la evolutii de un ban, un ban si jumatate leul marcheaza o depreciere mult mai usoara decat deprecierile din regiune, sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei. "Trebuie spus ca exista in…

- BNR a redus dobanda cheie la 1,25% pe an. Cițu: ”Aceasta decizie reprezinta dovada ca politica fiscala in Romania nu mai este un factor destabilizator in economie” Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis vineri reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul…

- Premierul Florin Citu saluta reducerea ratei dobanzii de politica monetara Foto: Arhiva. Premierul Florin Cîtu spune ca decizia de vineri, 15 ianuarie, a BNR de reducere a ratei dobânzii de politica monetara este o veste foarte buna pentru toata…

- Scaderea indicelui pietei monetare, ROBOR, este in primul rand o consecinta a imbunatatirii lichiditatii interbancare, dar si o recunoastere din partea pietei a faptului ca tensiunile ridicate de anul trecut s-au redus simtitor, a declarat, pentru AGERPRES, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie…