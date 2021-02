Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 21 de persoane care au participat la o petrecere privata, in comuna gorjeana Padeș, au fost amendate cu 20.000 de lei. Oamenii legii s-au sesizat in urma imaginilor de la petrecere aparute in spațiul public. Din verificarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca, in noaptea de 31.12.2020…

- Un tanar din Beclean a fost prins de polițiști in timp ce conducea un autoturism deși se afla sub influența bauturilor alcoolice. Acesta s-a ales cu dosar penal și este cercetat de oamenii legii. ”La data de 9 ianuarie, polițiștii Compartimentului Rutier din cadrul Poliției Orașului Beclean au surprins…

- - Ce a fost pentru voi mai important in acest an, care dintre emisiunile pe care le-ați moderat a fost mai importanta? - Toate emisiunile pe care le-am moderat in acest an au avut rolul și importanța lor. In esența, fiecare dintre ele a avut o tema actuala, care intereseaza, care deranjeaza…

- Daca alții au facut arta aruncand, cu doar cateva gesturi, vopsea pe un șevalet, Antonina Manda, cea miniona și delicata, a ales, poate, cel mai greu drum: hiperrealismul portretistic. Un drum puțin bautut in Romania, daca nu aproape necalcat. Pentru ca puțini sunt cei care se incumeta la un astfel…

- Un barbat din Arcalia, angajat al unei firme de curierat, a fost prins de polițiști in timp ce transporta ilegal zeci de kg de articole pirotehnice. Oamenii legii au confiscat circa 60 de kg de astfel de produse. ”Polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au depistat, in…

- O bistrițeanca a ajuns duminica dimineața la spital, dupa ce, in urma unui acces de furie, i-a distrus ușa de la apartament unei vecine cu toporul. Oamenii legii au fost nevoiți sa intre in apartament prin balcon, cu ajutorul unei scari. In dimineața de 22 noiembrie, polițiștii Biroului de Ordine Publica…

- Peste 300 de tineri au participat, sambata, la o petrecere ilegala care a avut loc intr-o cladire dezafectata din Paris. Cheful nu a fost intrerupt, pentru ca in apropiere nu s-a aflat nimeni care sa cheme poliția. Organizatorii risca acum o amenda și chiar pedepse cu inchisoarea, relateaza Le Figaro,…

- Locuitorii din cartierul Dambovița au facut mai multe reclamații la Poliția Locala. Oamenii s-au plans ca pe platoul din zona tot mai mulți vanzatori iși expun marfa pe pe trotuar, iar unii dintre aceștia lasa in urma, la finalul zilei, deșeuri pe spațiile verzi, in tomberoane sau in coșurile de gunoi.…