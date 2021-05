Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Mures a aprobat luni cererea fostului preot Cristian Pomohaci de a plati o amenda in locul condamnarii la un an de inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala. Instanta i-a aplicat acestuia o amenda de 40.000 del ei, astfel daca o plateste acesta scapa de condamnarea cu suspendare si…

- Preotul Cristian Pomohaci scapa de pedeapsa de un an de inchisoare cu suspendare și achita o amenda penala de 40.000 de lei. Pomohaci a fost condamnat de Curtea de Apel Mureș la un an de inchisoare cu suspendare, fiind acuzat de evaziune fiscala dupa ce a inchiriat 11 apartamente in Cluj-Napoca,…

- Incepand din 4 Aprilie 2021 evazionistii pot scapa de inchisoare. Condiția este ca prejudiciul adus statului sa fie recuperat si sa nu depaseasca 100.000 de euro. De legea care a intrat de astazi in vigoare beneficiaza și grupurile infracționale care sunt descoperite ca fac evaziune fiscala și se aplica…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind modificarea si completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca se poate aplica pedeapsa cu amenda si nu inchisoare in cazul persoanelor acuzate de evaziune fiscala pana la 100.000 de euro…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, azi, legea privind modificarea si completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca se poate aplica pedeapsa cu amenda si nu inchisoare in cazul persoanelor acuzate de evaziune fiscala pana la 100.000 de euro care…

- Șeful Statului Klaus Iohannis a promulgat, astazi, 31 martie legea privind modificarea si completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca se poate aplica pedeapsa cu amenda si nu inchisoare in cazul persoanelor acuzate de evaziune fiscala pana la 100.000…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind modificarea si completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca se poate aplica pedeapsa cu amenda si nu inchisoare in cazul persoanelor acuzate de evaziune fiscala pana la 100.000 de euro…