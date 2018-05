Stiri pe aceeasi tema

- Solistul de muzica populara va canta pe bani frumosi la sarbatoarea unei comune din apropiere de Galati, alaturi de manelistul Vali Vijelie, de Laura Lavric, dar si de doua ansambluri folclorice alcatuite din copii de la scolile din sat.

- Soferul care ar fi provocat, luni, in a doua zi de Pasti, accidentul rutier de pe DN 25, din judetul Galati, in urma caruia trei persoane au murit si sapte au fost ranite, este preot in comuna Independenta. Soferul care ar fi provocat accidentul de pe DN25, in urma caruia trei persoane au murit, iar…

- Probleme mari cu gestiunea banilor publici in comuna galateana Branistea, acolo unde inspectorii Curtii de Conturi au constatat ca in perioada 2015-2016 s-a creat un prejudiciu de circa 200.000 de euro prin faptul ca administratia publica locala nu a incasat de la sateni sumele datorate de acestia pentru…

- Cel mai recent scandal in care a fost implicat Andrei Gheorghe. A fost și a ramas pana in ultima zi un prezentator TV și de realizator de emisiuni radio controversat. Și asta datorita felului sau de a spune lucrurilor pe nume, dar și a caracterului vulcanic. In ultimul scandal in care a fost implicat,…

- Un poștaș este acuzat ca oprește bani din pensii ca sa vanda ziare in Varfuri, județul Dambovița. Revoltați, localnicii spun ca factorul poștal ia și din banii celor care primesc ajutoare sociale și pensii pe caz de boala, in schimbul a diferite felicitari, integrame sau ziare. Poștasul se apara și…