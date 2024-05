Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a susținut ca i-a oferit lui Florin Salam suma de 6.000 de euro pentru a-i compune o melodie, insa, pe motiv ca manelistul nu ar fi facut acest lucru, l-a dat in judecata. Ce a declarat „Regele” manelelor despre aceasta situație.

- CRBL a divorțat de Elena dupa 16 ani de casnicie și a vrut ca desparțirea lor sa fie una discreta. Artistul a facut primele declarații dupa ce a devenit un barbat singur și a dezvaluit ce pretenții are fiica sa, Alessia.La inceputul lunii aprilie, CRBL anunța intr-o postare pe rețelele de socializare…

- In anul in care implinește 50 de ani, Adrian Minune deschide un hotel ”de milioane”, așa cum spune melodie de-a sa, in imediata apropiere a Bucureștiului, la Ștefaneștii de Jos. Pe numele sau Adrian Simionescu, solistul este unul dintre primii dezvoltatori ai comunei, incepand din anii 2000, pe cand…

- In timp ce așteapta verdictul intr-un alt dosar in care a cerut anularea unei amenzi, raspopitul Cristian Pomohaci a pacatuit din nou la volan și a solicitat clemența din partea instanței.

- Puya a povestit despre scandalul care a avut loc in urma cu mai mulți ani la un concert pe care l-a avut in Vama Veche. Artistul a fost atacat cu sticle și injurat de oamenii din public.Invitat recent la podcastul lui Mihai Bobonete, Puya și-a adus aminte de un concert pe care l-a avut in Vama Veche…

- Unul dintre artiștii din Romania a trecut prin momente cumplite. Claudiu Halmaci s-a trezit cu mascații peste el, in timp ce se afla cu copilul de trei ani in casa. Oamenii legii l-au imobilizat, in timp ce micuțul a fost martor la toata scena infioratoare.