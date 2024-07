Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat vineri rutele alternative ce vor putea fi utilizate in perioada 8 iulie – 9 august, in urma restricționarii traficului pe Valea Oltului. „Pentru executarea lucrarilor de defrișare a versantului aflat in zona de protecție…

- Șoferii din Romania vor putea achizitiona, incepand de joi, rovinieta si de pe www.ghiseul.ro, unde plata se face doar cu cardul bancar. Anunțul a fost facut de reprezentanții Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Pentru a plati rovinieta, utilizatorii trebuie sa aiba…

- Soferii pot circula din nou, incepand de vineri dimineata, 7 iunie, pe Transfagarasan, intre Balea Lac si Piscul Negru, insa doar pe timpul zilei, au anuntat Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov și Cristian Pistol, șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Evoluție foarte buna pe șantierul drumului expres Turda – Tureni (DEx4), anunța miercuri Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Antreprenorul este mobilizat in șantier cu aproximativ 300 de muncitori și peste 160 de utilaje. Lucrarile…

- Cristian Pistol, seful Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR a anuntat ca o companie a depus astazi o oferta pentru noul sistem electronic de tarifare a autovehiculelor care circula pe reteaua rutiera nationala.Vodafone Romania SA a depus singura oferta pentru acest contract…

- Taxe pentru utilizarea autostrazilor, similare celor practicate in alte țari din Europa, vor fi introduse in curand și in Romania. Cristian Pistol, șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca o companie a caștigat licitația care va implementa noul sistem…

- Circulația pe Transalpina se redeschide sambata, 1 iunie, insa pe sectorul de drum montan dintre Ranca și Curpat al DN 67 C, traficul va fi permis doar cateva ore pe zi, a anunțat Cristian Pistol, directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR), pe pagina sa de Facebook.„Se…

- Un nou sector de drum din Autostrada de Centura a Capitalei (A0) se deschide luni, 15 aprilie, incepand cu ora 14.00. Astfel, se va putea circula in total pe aproximativ jumatate (23,3 km) din cei 52 de km ai semi-inelului sudic al A0 (intre DN6 și DN 4), anunța Cristian Pistol, directorul general al…