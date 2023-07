Stiri pe aceeasi tema

- Doua noi spatii de servicii moderne sunt deschise incepand de sambata pe Autostrada A1, pe tronsonul Timisoara-Lugoj, in zona localitatii Recas, a anuntat directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. CITESTE SI Incendiu de vegetatie uscata…

- Doua noi spatii de servicii moderne sunt deschise incepand de sambata pe Autostrada A1, pe tronsonul Timisoara-Lugoj, in zona localitatii Recas, a anuntat directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

- Doua noi spatii de servicii moderne sunt deschise incepand de sambata pe Autostrada A1, pe tronsonul Timisoara-Lugoj, in zona localitatii Recas, a anuntat directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

- Un profesor acuza ca sindicaliști și profesori sunt racolați de AUR pentru locuri eligibile in Parlament: Reacția lui George SimionTraian Stoița, profesor de muzica, a vorbit intr-o postare pe Facebook despre faptul ca exista informații potrivit carora partidul AUR ar racola sindicaliști și profesori…

- Doua noi spații moderne de servicii au fost deschise pe A1 de la 1 iunie. Cele doua spații de servicii sunt amplasate pe tronsonul Timisoara – Lugoj la km 500+596 (stanga și dreapta), in zona localitații Giarmata. Acestea ofera o serie de dotari moderne: 190 locuri de parcare pentru autoturisme (70…

- Pe autostrada A1, sectorul din Timișoara și Lugoj, in apropiere de Giarmata, vor fi deschise, de la 1 iunie, doua noi spații de servicii. In curand, tot pe A1, ar urma sa apara și alte patru spații asemanatoare, in dreptul localitaților Recaș și Șagu.

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a precizat ca echipa de la MS a finalizat rapid licitatiile pentru proiectele tehnice ale celor trei spitale regionale si astfel, din toamna va incepe construirea Spitalului Regional din Iasi, iar la jumatatea acestui an va fi finalizat proiectul tehnic pentru Spitalul…

- Prima parcare supraterana din municipiul Suceava care se va construi pe strada Ștefan Tomșa, in spatele primariei, va costa 8,14 milioane de euro.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca i-a fost predata documentația tehnica a parcarii supraterane care va fi realizata in spatele sediului ...